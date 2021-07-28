TFF Sağlık Kurulu, seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi
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TFF Sağlık Kurulu, seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi

TFF Sağlık Kurulu, seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.

Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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TFF Sağlık Kurulu, seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi - Haberler Spor
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