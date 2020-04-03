SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Futbol, Spor

TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması

"Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir""Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru...

03.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:56
TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması

"Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir"

"Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma  (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. Bu bulgulardan herhangi biri olanların takım doktorlarına, ulaşamadıkları durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir"

İSTANBUL, - 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilerin çok dinamik ve yenilenerek gelişmekte olduğu ifade edildi. Koronavirüs belirtilerinin çeşitlilik gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) gibi bulguları olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:  "TFF Sağlık Kurulu olarak zaman zaman futbol ailemizin değerli üyelerini yeni koranavirüs (Covid-19)hakkında bilgilendirmek üzere yaptığımız duyurulardan 4'üncüsünü aşağıda sunmaktayız.Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir. Duyurularımız gelişmeler ışığında ve futbol ailemizden bize yansıyan gerekliliklere uygun olarak güncellenmektedir. Bütün duyurularımızın bütünlük içinde ve birbirini tamamlayan bilgiler olarak değerlendirilmesi, bazı konularda farklılık olması halinde son duyurudaki uyarıların dikkate alınması faydalı olacaktır.Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz üzere hastalık belirtisi olan ve olmayan tüm bireylerin kendileri ve onlarla temasta olan kişiler tarafından, "hasta ve bu nedenle hastalığı başkasına bulaştırabilecek kişiler" olarak değerlendirilmesi esastır.Bu çerçevede kişilerin birbirleriyle temasının azaltılması, mümkün olan her şartta tamamen kesilmesi (izolasyon) için gerekli uyarılar ilgili tüm kurumlar tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Bu gereklilik "Hayat Eve Sığar", "Evde Kal Türkiye", ve benzeri diğer sloganlarla vurgulanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.Tüm yurtta kamu ve özel kurumlarda çalışan personelin çalışma saatlerinin kısaltılması, nöbetleşe çalışma programları, çalışması elzem olanlar dışındakilerin idari izinli sayılması, evden çalışma vb. uygulamalarla kendini gösteren koruyucu önlemler neticesinde kişilerin temasları azaltılmıştır. Benzer şekilde, futbol ailemizin tüm üyelerinin de hem kurumsal hem kişisel olarak bu uyarılara dikkatle uyduğu bilinmektedir.Hastalığın yayılmasını azaltan bu önlemlere rağmen bazı kişilerin hastalığa yakalanması mümkündür.Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma  (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. Bu bulgulardan herhangi biri olanların takım doktorlarına, ulaşamadıkları durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir.Covid-19 hastalığının kesin teşhisi tüm hastalıklarda olduğu gibi hastaların klinik bulguları ve tetkiklerle bu konuda bilgili hekimler tarafından konulmaktadır.Olası Covid-19 vakalarında yapılan tetkiklerden kesin tanı koyduran özgün test sadece Sağlık Bakanlığı rehberlerine göre "olası vaka" olarak tanımlananlara yapılan özgün testlerdir. Önceki duyurumuzda kimlerin "olası vaka" olarak değerlendirildiği bildirilmiştir.Halen "olası vaka" tanımına uymayan kişilere test uygulanmamaktadır.Özgün testler çeşitli illerimizde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş, aşağıdaki bağlantıda listesi bulunan laboratuvarlarda yapılmaktadır: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Futbol ailemize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı Spor
Alman devinden sürpriz imza! Sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Spor
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Spor
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor Spor
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi Spor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha Spor
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Seda Sayan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 19:41:49. #1.14#
title