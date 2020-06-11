TFF Riva VAR Merkezi'nde Kovid-19 önlemleri Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle karşılaşmalara hazır hale getirildi.

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle karşılaşmalara hazır hale getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; KOVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, AVAR ve operatörlerin (RO) görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı. Bu tedbirlere ek olarak, VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. Riva VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.

Kaynak: DHA