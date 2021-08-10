TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
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TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kulüplerin A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
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