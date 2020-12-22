TFF: "Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TFF: "Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır"

22.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:43
TFF:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'de başkan vekilliğinin yanı sıra Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunmuş olan Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Sümer'in vefatı dolayısıyla karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Donald Trump Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF: "Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:43:20. #1.14#
title