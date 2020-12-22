TFF: "Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'de başkan vekilliğinin yanı sıra Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunmuş olan Özkan Sümer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da Sümer'in vefatı dolayısıyla karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı