TFF, Osmanlıspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da başkanlık görevine getirilen Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti.
13.05.2020 23:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da başkanlık görevine getirilen Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Osmanlıspor Kulübü başkanlığı görevine seçilen Sayın Mehmet Emin Katipoğlu'nu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA