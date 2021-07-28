SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
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SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı

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SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladıErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)-Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)-Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul'da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi. Gündemde yer alan '16. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi' maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul'un gündemi ise şu maddeler oluşturdu:

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

20. Dilekler, Kapanış.

SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı
SPOR TFF Olağan Genel Kurulu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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