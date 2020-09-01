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TFF Olağan Genel Kurulu başladı (1)

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

01.09.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:04

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanması ve divan kurulu başkanlığına Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı.

Belirlenen gündem maddesi ve bazı kulüplerdeki delege değişiklikleriyle ilgili önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki "TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili" 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, "Ana statü değişikliğinde genel kurulu oluşturanlarla nitelikli çoğunluk oylaması yapılır. Bu çoğunluk 333 delegenin 3'te 2'sine karşılık gelir. Şu an genel kurulda böyle bir rakama ulaşılamadı. Bu maddenin gündemde bulunmasının oylamada bir sonuç vermeyeceği ortada. Bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı.

Genel kurulda TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.

TFF Olağan Genel Kurulu başladı (1)

Kaynak: AA

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