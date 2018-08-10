Tff'nin Var Sistemine Türk Telekom'un Yeni Teknolojisi Hizmet Verecek

Türk futbolunda VAR dönemi, Türk Telekom'un yeni MTN medya transfer teknolojisi ile hizmete sunuldu. Şirket, 2018 Dünya Kupası'nda etkin şekilde kullanılan VAR sisteminin dünya ile eşzamanlı olarak Türkiye'de uygulanması için gerekli altyapı ve hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Futboldaki hakem hatalarının en aza indirilmesi adına son teknolojiden faydalanan Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR), dünya ile eş zamanlı olarak Türk Telekom altyapısı ile ülkemizde hayata geçti. Geçtiğimiz sezon pek çok farklı teknoloji ve yöntem ile testleri yapılan VAR sistemi, şirketin yeni nesil MTN medya transfer teknolojisine entegre edildi. 5 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Akhisar TFF Süper Kupa müsabakası ile birlikte resmen başlayan VAR uygulaması için gerekli tüm altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. VAR sistemi, sezon boyunca Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1'inci Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.

"Türk Telekom'un sunduğu teknoloji Türkiye'de ilk defa uygulanıyor"

VAR ile birlikte MTN yeni nesil medya transfer teknolojisinin Türkiye'de ilk defa uygulanmaya başlandığını belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Şirketimizin MTN çözümü sayesinde VAR hakemleri, tüm maçları artık TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinden izleyebilecek. Canlı yayın görüntüleri Türk Telekom'un MTN teknolojisiyle fiber optik ağ üzerinden çok hızlı bir şekilde doğrudan İstanbul'daki VOR (Video Operatings Room - Video Operasyon Odası) Merkezi'ne aktarılacak. VAR hakemleri oynanacak tüm maçları, uzaktan erişim sağlayacakları bu güvenli merkezden izleyecek, maç hakemleriyle çevrimiçi bağlantı kurarak gerekli yerlerde anında görüş bildirip müdahale edebilecek" şeklinde konuştu.

Kullanılan teknolojinin dünyada çok yeni bir sistem olduğunu ve bu haliyle de ilk olduğunu da sözlerine ekleyen Er, "2018 Dünya Kupası ile birlikte hepimiz heyecan verici bu yeni teknolojiye aşina olduk. Dünyada halen bu teknolojinin kullanıldığı sayılı örnek var. Yeni teknolojilerin kullanımına öncülük ederek TFF ve hakemler için ilave ulaşım, konaklama, görüntü toplama aracı ihtiyaçlarını ve güvenlik risklerini ortadan kaldıran çözümümüz ile fiber VAR uygulamasını dünyada bir ilk olarak Türk futboluna kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Türk Telekom, medya sektöründe canlı yayın aktarım alışkanlıklarını değiştirecek"

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise yeni nesil MTN medya transfer teknolojisinin dünyada ve Türkiye'de canlı yayın aktarım alışkanlıklarını hızla değiştireceğini ifade ederek sistemin avantajlarını şu şekilde anlattı: "Türk Telekom'un fiber altyapısını kullanarak canlı yayın görüntülerini anında karşı tarafa aktaracak olan sistem ile uydudan kaynaklı gecikmeler ve kötü hava koşulları gibi olumsuzluklar da artık tamamen tarihe karışmış olacak. Türkiye'de ilk defa VAR ile uygulamaya koyduğumuz bu teknolojimizi, canlı yayın aktarımı yapan tüm yayıncı kuruluşların hizmetine sunacağız. Uydu ve canlı yayın aracına gereksinim duymadan tamamıyla fiber hat üzerinden çalışan sistemimiz, uydudan aktarımlarda yaşanan gecikmelerin aksine, altyapısını kurduğumuz noktalar arasında gerçek zamanlı ve yüksek kalitede görüntü aktarımı sağlıyor".

VAR hakemlerinin stat dışından ve tek bir video operasyon merkezinden görev yapmalarının hakemleri güvenlik ve konfor açısından rahatlatacağını vurgulayan Önal, "Bu aynı zamanda TFF'ye birçok açıdan maliyet tasarrufu sağlayacak. Sporun her alanında sporcuların ve sporseverlerin hayatını kolaylaştırmak için en son teknolojiler ve yenilikçi projeler ile desteğimiz sürek. Hedefimiz ilk etapta fiber VAR uygulamasının kullanımını TFF 1'inci Lig'e ve Türkiye Basketbol Ligleri'ne de uyarlayarak yaygınlaştırmak. Farklı teknolojik çözümlerimizle öncülüğümüzü sürdürerek federasyonlarımızın ve yayıncı kuruluşlarımızın yanında durmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL