TFF'nin "Sakat" Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sakatlığı nedeniyle milli takıma davet edilmediğini açıkladığı Enes Ünal'ın bugün La Liga'da maça çıkması kafaları karıştırdı.

REAL MADRİD MAÇINA İLK 11 BAŞLADI

Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın son haftasında Real Madrid'le oynanan maça ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu karşılaşmada 67 dakika görev yaptı.

ENES ÜNAL'IN MAÇA ÇIKMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sakatlığı olduğu belirtilerek A Milli Takımı'ın dün açıklanan kadrosuna yer almayan Enes Ünal'ın La Liga'da sahaya çıkması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

TFF, SAKATLIĞI NEDENİYLE MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALMAMIŞTI

TFF'den yapılan açıklamada Enes'in kasık adalesinde yırtık olması nedeniyle kadroya alınmadığı ifade edilmişti.