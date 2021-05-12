TFF'nin, kulüplere İtalyan kökenli hukuki danışmanlık verilmesi yargıya taşındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun Süper Lig kulüplerine İtalyan kökenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi üzerine Ankara Barosu suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun Süper Lig kulüplerine İtalyan kökenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi üzerine Ankara Barosu suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig'de yer alan kulüplere İtalyan kökenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi halinde, ücretini karşılayacağını bildiren TFF yöneticileri hakkında Ankara Barosu suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aralarında TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Hamit Altıntop, Erhan Kamışlı ve Servet Yardımcı'nın da yer aldığı 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Ankara Barosu, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu girişimi, Avukatlık Kanunu'nun 35. ve 48. Maddelerine ve aynı zamanda TCK'nın 257. Maddesine aykırı olduğundan, ilgililer hakkında kamu davası açılması istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı