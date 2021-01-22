TFF'nin Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının beşincisi tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) antrenör eğitimindeki yenilenme süreci kapsamında gerçekleştirdiği Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının beşincisi tamamlandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 7 Ocak'ta başlayan ve TFF'nin tüm eğitici antrenörleri, antrenör eğitim programlarında görev alan tüm akademisyenler ve diğer eğitimcilerin de katıldığı toplantılar sona erdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in Antrenör Eğitim Programı'nda radikal değişimin gerçekleşmesi amacıyla tasarladığı, idari ve teknik tüm süreci yerinde yönettiği çalışma grubu toplantılarında, "Gerçek Temelli" ve "Aday Antrenör Odaklı" yeni bir yaklaşımla yapılandırılan derslerin, teorik ve pratik örnek uygulamaları eğitici antrenörlere deneyimletildiği belirtildi. "Eğitici Antrenörlük" ve "Aday Antrenörlük" modelini içeren çalışma grubu toplantısında, eğitim standartlarının belirlenmesi, eğitici ve aday antrenör davranış kodlarının oluşturulması, teknoloji kullanım stratejilerin tasarlanması adımlarının tamamlandığı aktarıldı.

Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının beşincisinin kapanışında konuşan Oğuz Çetin, şunları ifade etti:

"Göreve geldiğimde TFF'yi antrenör eğitiminde bir marka haline getirme hedefini ortaya koymuştum. Ekip olarak bu doğrultuda ilerliyoruz. Yenilenme sürecine başladığımızdan beri çok önemli aşama kaydettik. Teorik ve pratik eğitimleri, 'Gerçek Temelli' ve 'Aday Antrenör' odaklı olarak tamamıyla yeni bir yaklaşımla şekillendiriyoruz. Eğitimlerin içeriklerini geliştirmekle yetinmeyerek hem öğretim metotları ve felsefesi hem de sunum tekniklerini tamamen değiştirdik. Bu çalışmalarımız antrenörlerimize, antrenör adaylarımıza dolayısıyla futbolumuza olumlu şekilde yansıyacaktır."

Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının altıncısı TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 29 Ocak-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever