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TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

03.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:02
TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı

(TFF), başkan 'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.

Kaynak: AA
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