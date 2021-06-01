TFF: Nice yaşlara Şenol Güneş

Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'in 69'uncu yaş günü, milli takımın Antalya kampında kutlandı.

Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş'in 69'uncu yaş günü, milli takımın Antalya kampında kutlandı.

A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan'ın da katıldığı öğle yemeğinde takım kaptanı Burak Yılmaz, tüm oyuncular adına takımın hediyesini Güneş'e sundu. Şenol Güneş için kendisinin ve tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, deneyimli çalıştırıcı tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamadan dolayı herkese teşekkür eden Güneş, kampta tüm takımla birlikte doğum gününü kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı