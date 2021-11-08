TFF müsabakalarda uygulanacak Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı - Haberler Spor
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TFF müsabakalarda uygulanacak Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF müsabakalarda uygulanacak Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz." ifadeleri kullanıldı.

TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
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