TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni
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TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni

TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlere inandıkları yolda gitmelerini ve cesur olmalarını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlere inandıkları yolda gitmelerini ve cesur olmalarını söyledi.

MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreninde konuşan Şenol Güneş, "Futbol artık endüstriyel bir hal aldı, beklentiler çok büyüdü. Yine keyif ama beklentiler yüksek olduğu için eleştiriler de fazla oluyor. Bu ara yine Riva'dayım, sizleri de görüyorum, olağanüstü bir çalışma içindesiniz. Geldiğim ilk günden bu yana Riva'da çok büyük mesafe alındığını görüyorum. Hakemlerimiz ve futbolumuzun da çok daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Son dönemde alınan kötü sonuçlar için Türk futbolunun bittiğini değil, olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Türk futbolu geçmişine göre çok daha iyi bir durumda." diye konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Buradaki imkanlara göre daha iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım, oyuncu yoktur, hakem de olmayacaktır. Bir turnuvaya katıldık, orada biz de hakemimiz de vardı. Cüneyt Çakır başarılarıyla sizlere örnek oldu, idol oldu. Ali Palabıyık ve Hail Umut Meler'i de şimdiden tebrik ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Bir takım oluşturduk iki yılda sayılı hale geldi. İyi olduğu zaman övgülerin fazla olduğunu söylüyoruz. Sizden beklentimiz şu, sevgi, saygı içerisinde bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli, iyi hakem bu demektir. Hakem, oyuncu ilişkilerindeki sevgi, saygı olduğu sürece hiçbir sorun olmaz. Gergin olmaya gerek yok. İnandığınız yolda gidin, cesur olun, hiç korkmayın. Kameralara teslim olmayın. VAR evet var ama VAR'a güvenerek değil kendinize güvenerek maç idare edin. VAR'a bağlı kalırsanız gerçek değerinizi gösteremezsiniz."

Hakemlerin oyunun hızlanması için önemli bir rol oynadığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Liglerin futbolun daha hızlı oynanması için oyun yönetiminde bir takım değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Hızlı oynayan takımlara hakemlerin izin verdiğini görüyorum. Topun daha çok oyunda kalması ve hızlı oynanması için size büyük iş düşüyor. Oyuncu itirazlarına izin vermeyi de doğru bulmuyorum. Keşke yeşil kart dediğimiz, oyucuları 3-5 dakika kenara almak ve cezalandırmak daha doğru olabilir. Çünkü itirazla zaman kazanıyorlar. Sahaya çıkan futbolcu futbol oynayacak, hakem maçı yönetecek. Bu herkesi keyiflendirir." şeklinde konuştu.

TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni
TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni
TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni
TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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