TFF Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri, son buldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminere 2-4 Ocak'ta Süper Lig, 1. Lig, FIFA Kadın ve VAR hakemleri, 4-5 Ocak'ta Süper Lig ile FIFA Kadın yardımcı hakemleri, 5-6 Ocak'ta 1. Lig Yardımcı hakemleri, 6-7 Ocak'ta ise Süper Lig ile 1. Lig gözlemcilerinin katıldığı belirtildi.

Seminerde, "Hakemlerin topun oyunda kalma süresine yapacağı katkılar ve bu konudaki önleyici hakemlik", "Akan oyunda ve serbest vuruşlarda yer alma-hareketlenme", "Avantaj oynatılması sonrası sarı kart uygulamaları", "VAR müdahaleleri ve VAR çizgisi", "Ofsayt uygulamaları", "İtirazlarda yönetim", "Disiplin uygulamaları", "İş birliği ve teknik alanların yönetimi" ve "Avantaj uygulamaları" konularında detaylı çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Seminer boyunca MHK Fiziksel Gelişim Birimi tarafından her gruba atletik test uygulandığı ve tüm hakemlerin vücut ölçümlerinin alındığı ifade edildi.

Ayrıca TFF Sağlık Kurulu ile ortak oluşturulan Mental Gelişim Programları kapsamında stratejik düşünme çalışmasının uygulandığı da kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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