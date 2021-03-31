TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig'den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı.

FIFA talimatları gereği TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle: SÜPER LİGÇaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL - 120.000 Euro - 9.000 USDFatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 EuroFenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL - 3.221.879,84 EuroFraport TAV Antalyaspor: 150.000 TLGaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL - 518.900 Euro - 67.500 USD

TOPLAM: 7.618.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

TFF 1'İNCİ LİGBereket Sigorta Ümraniyespor: 25.000 TLTOPLAM: 25.000 TL

TÜM PROFESYONEL LİGLER

GENEL TOPLAM: 7.643.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

Kaynak: Demirören Haber Ajansı