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TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.

28.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:28
TFF, Medipol Başakşehir'i kutladı

(TFF), UEFA Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol 'i kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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