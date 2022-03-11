TFF 1. 2. 3. lig maçları ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ertelendi mi, maçlar yok mu, neden yok, ne zaman?

Ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1. 2. ve 3. ligdeki bazı maçlar ertelendi. Peki, hangi maçlar ertelendi? TFF maçları ertelendi mi, neden ertelendi? Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ertelendi mi, maçlar yok mu, neden yok? TFF maçları ne zaman? Tüm maçlar iptal mi oldu? Bu haftanın maçları ne zaman ertelendi?

TFF 1. 2. 3. LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

GELİŞİM LİGLERİ MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Hafta sonunda tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-12-13-14 Mart tarihlerinde oynatılması planlanan Gelişim Ligleri maçları ertelenmiştir.

11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan U19 Süper Lig, U19 TFF 1.Lig, U17 Elit Lig ve U16 Elit Lig müsabakaları 20 Nisan Çarşamba günü, U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakaları ise 26 Mart Cumartesi günü yapılacaktır.

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