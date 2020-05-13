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TFF, liglerin başlama tarihlerini ilan etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini ilan etti.

TFF, liglerin başlama tarihlerini ilan etti
13.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini ilan etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yaptığı belirtildi. TFF Sağlık Kurulunun, Süper Lig ile diğer ligler hakkındaki görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulduğu aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulunun, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig müsabakalarının daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran'da, TFF 1. Lig maçlarının 19 Haziran'da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının ise 18 Temmuz'da başlatılmasına karar verdiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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