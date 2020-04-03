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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

TFF: "Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.

03.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:51
TFF: 'Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.

TFF'den yapılan ve liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelendiği hatırlatılan açıklamada, "Liglerle ilgili süreç, devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir. Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır." ifadeleri yer aldı.

"Tüm çabamız sezonun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir"

Liglerin ertelendiği tarihten bu yana koronavirüsle ilgili oluşan şartların gözlemlendiği, gelişmelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireylerimiz ve taraftarlarımızın sağlığıdır. Bu nedenle tüm çabamız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın koordinasyonunda, Bilim Kurulu'muzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir. Nitekim UEFA'nın 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kulüplerin oyuncuları ve diğer sözleşmeleriyle ilgili UEFA'yla temasta olunduğu, konu hakkında UEFA'nın oluşturduğu çalışma gruplarının tavsiyelerinin de dikkate alınacağı belirtildi.

TFF: 'Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir'

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu : 'Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir'
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