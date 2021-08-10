TFF, liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını açıkladı
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TFF, liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını açıkladı

TFF, liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayılarının, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de 35, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 30 olarak belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayılarının, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de 35, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 30 olarak belirlendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek Lig Statülerinde güncelleme yapmıştır. Buna göre; A Takım Listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kulüplerin A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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