TFF-Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği'nin belirlediği komisyon ile Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş yetkilileriyle Riva'da bir araya gelerek yayın haklarıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantının sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, yayın gelirleriyle ilgili olarak, yayıncı kuruluş yetkilileriyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, birlikte kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği, TFF ve yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezona ilişkin çalışmalarını gözden geçirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Nihat Özdemir, "Bu çalışmaların daha da süreceğini ifade etmek istiyorum. Türk futbolu için en iyi neticelerin alınacağına inancımız tamdır. Hedefimiz Türk futbolunun marka değerini artırmaktır. Bunda Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kulüpler Birliği'ne ve yayıncı kuruluşa önemli görevler düşmektedir. Bu konular hakkında çalışmalar ve araştırmalarımız devam edecektir. En kısa zamanda bunları sonlandırmayı düşünüyoruz. Futbolun marka değerini yükseltmek için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

"FAYDA SAĞLAYACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Yayıncı kuruluşun, Türkiye'ye çok önem verdiğini ifade ederek sözlerini sürdüren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş; Avrupa'da, Asya'da ve dünyada spora önem vermekte. 83 milyon nüfuslu ve güçlü, dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye'de de bulunmak istiyor. Fedakarlıklarının farkındayız. Biz onların ortağıyız. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem Kulüpler Birliği, kendileriyle bir nevi iş ortaklığı yapmakta. Türk futbolunun marka değerini yukarı taşırsak buradan daha fazla kazanç elde ederiz ve bu kazançlarla hep birlikte daha çok fayda sağlarız. Bundan önemli derecede fayda sağlayacağımıza bütün yüreğimizle inanıyoruz" dedi.

ORMAN: "BİZİM DE KATKI SUNMAMIZ LAZIM"

Nihat Özdemir ile birlikte açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşla çok iyi ilişkiler içinde olduklarını söyleyerek, "Bütün kulüpler yayıncı kuruluşla ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyor. Türk futbolunun yukarı gidebilmesi için marka değeri ile alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Daha çok ürünün pazarlanması ve parlatılması gerekli. Bunun içinde sadece yayıncı kuruluşun değil kulüplerin de olması lazım. Yayıncı kuruluşun Türkiye'deki yapmış olduğu yatırımlara bizim de katkı sunmamız lazım. Aramızda bunları konuştuk, gayet de güzel geçti. Türkiye'de bir sıkıntılı bir süreç var ama ortada yapılmış bir sözleşme var. Kulüplerimizin durumu da ortada. Tabii ki bu durum, kendilerine faydalı olmayacağız demek değildir. Hep birlikte bu pastayı nasıl büyütürüz onun çalışmasının içinde olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA