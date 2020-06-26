TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını ve salgının kulüp mali tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020-2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 10, 11 ve 12'nin eklenmesine karar verdi.

Kaynak: AA