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TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı
26.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:23

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını ve salgının kulüp mali tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020-2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 10, 11 ve 12'nin eklenmesine karar verdi.

Kaynak: AA

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