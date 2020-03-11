TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Futbol, Güncel

TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

11.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:45
TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla irtibat halinde olan federasyon, virüsün yayılması halinde radikal önlemler alacak.

Koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de de ortaya çıkması sonrası futbol camiasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Lig maçlarının seyircisiz oynanması tartışmasının çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da virüs tehdidini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla irtibat halinde olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da konuyla ilgili fikir alışverişi yapan federasyon yetkilileri, cuma günü yapacağı toplantıyla birlikte alınacak önlemleri masaya yatıracak. Ancak vaka sayısının toplantı gününe kadar artması durumunda, bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalar için de kararlar alınabilir. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, virüsün yayılması halinde karşılaşmaların seyircisiz oynanması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi gibi önlemler almayı planlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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