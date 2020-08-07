TFF, Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti.
07.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübü Başkanlığı'na tekrar seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Konyaspor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Hilmi Kulluk ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA