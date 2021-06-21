TFF, Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için taziye mesajı yayımladı
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TFF, Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için taziye mesajı yayımladı

TFF, Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kocaelispor'un önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez'in bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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