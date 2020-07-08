TFF kararları açıklandı: Yabancı kuralı, lig ve kupada tarihler, alt liglerdeki planlama Yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacakKupa finali 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'daYabancı kuralı değiştiSamsunspor ve Bandırmaspor şampiyon ilan edildi - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Türk futbolunda bu sezon ve gelecek sezonları ilgilendiren...

Yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak

Kupa finali 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da

Yabancı kuralı değiştiSamsunspor ve Bandırmaspor şampiyon ilan edildi

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Türk futbolunda bu sezon ve gelecek sezonları ilgilendiren kritik kararlara imza attı.TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda gelecek sezonun başlama tarihi, Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi ile yeri, yabancı kuralı ve 2'nci ve 3'üncü liglerin tescili konusunda birtakım kararlar alındı. Buna göre Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali ise 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.YABANCI KURALI DEĞİŞTİGerçekleştirilen toplantıda uzun bir süredir kamuoyunda konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de kararlar alındı. Buna göre, Süper Lig kulüpleri gelecek sezon 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak bu oyunculardan en az bir tanesinin 1996 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Ayrıca bu oyunculardan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-22 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolu ile sözleşme yapılabilecek. Bu oyunculardan da en az 1 tanesinin 1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olacak. Söz konusu sezonda bu oyunculardan en fazla 7 tanesi aynı anda ­sahada olacak. Bir sonraki sezonda ise yabancı futbolcu sayısı 10'a düşecek. En az 1 tane yabancı futbolcunun 2000 ve sonrasındaki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Yine bu oyunculardan en fazla 6 tanesi aynı anda sahada görev alabilecek.TFF 2'NCİ LİG VE 3'ÜNCÜ LİG'DE SEZONUN GİDİŞATI SONUÇLANDIÖte yandan koronavirüs pandemisi nedeniyle tescil edilen TFF 2'nci ve 3'üncü Lig ile ilgili de kararlar açıklandı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan lider Serik Belediyespor, 2'nci Grup'tan lider Kocaelispor ve 3'üncü Grup'tan lider Karacabey Belediyespor şampiyon ilan edildi ve bir üst lige yükseldi. Ayrıca TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 2 ile 5'inci sıralarda yer alan takımlar arasında ise bir üst lige yükselmek adına tek maçlı eleme sistemine göre play-off oynanacak. Bu maçlar, 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak.AÇIKLANAN TÜM KARARLARTürkiye Futbol Federasyonu'nun bugün gerçekleştirdi toplantıda alınan kararlar şöyle: "1-Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.2-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.3- 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.4- Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir: Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. 5-TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir: TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarının detayları ayrıca açıklanacaktır.6-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir.TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.

7- Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir."

Kaynak: DHA