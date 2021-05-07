Son dakika haberi... TFF kararını verdi: "Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok"

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Valencia'nın penaltısının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından yaptığı kural hatası başvurusu, TFF tarafından kabul edilmedi.