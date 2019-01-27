Tff Kadınlar 3. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, 2. Lig'i hedefliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, 2. Lig'i hedefliyor.
Takım antrenörü Zeki Eren, hak ettikleri bir üst lig için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Sezonun ilk yarısını ikinci olarak tamamladıklarını belirten Eren, "İkinci yarının ilk maçları başladı. 3 Şubat'ta Batman Karşıyakaspor deplasmanına çıkacağız. İnşallah ikinci yarıya da galibiyetle başlayacağız. Sezon sonunda bir üst lige yükselmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: AA