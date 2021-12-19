TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0 - Haberler Spor
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TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Kayserispor Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği Kayserispor Kadın Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Hakkari Gücü Futbol Takımı, ilk maçta galibiyetle ayrıldı. Merzan Futbol Sahasından oynanan karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Emre Kılıç ile Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti. - HAKKARİ

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkari Gücü: 4 Kayserispor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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