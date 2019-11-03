03.11.2019 14:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, sahasında ağırladığı Ankara Fomget Gençlik ve Spor Takımını 2-1 yendi.



Hakkari Merzan Şehir Stadyumunda oynanan maçı çok sayıda taraftan izledi. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta, Hakkarigücü Spor üst üste ataklar yaparak rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında Hakkarigücü Spor topu ağlarla buluşturdu.



Maçta başka gol olmayınca Hakkarigücü Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA