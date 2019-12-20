TFF, işitme engelli taraftarın kart blokajını kaldırdı

20.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), işitme engelli taraftar İlhan Biçer'in kart blokajının kaldırıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen bir maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezası, Sivas'taki işitme engelli taraftar İlhan Biçer'i de kapsamıştı.

TFF, Anadolu Ajansının haberi üzerine yaptığı açıklamada, "Verilen kart blokajı cezası, ihlalde bulunamayacak engelli seyirciler hakkında uygulanmamaktadır. Bu kapsamda ihlalde bulunamayacak engeli olan seyircilerin federasyonumuza başvurmaları halinde kart blokajı kaldırılmaktadır. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında yaşandığı belirtilen olayla ilgili taraftarın da kart blokajı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, engelli taraftarların mağduriyet yaşamamaları adına incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır." denildi.

Kaynak: AA