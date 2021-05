TFF ile Ülker yeniden bir arada

Türkiye Futbol Federasyonu ve Ülker, 5 yıl aradan sonra yeniden işbirliğine gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Ülker, 5 yıl aradan sonra yeniden işbirliğine gitti. 5 yıllık anlaşmayla birlikte A Milli Takım'a sponsor olan firma, Kadın Milli Takımı ve E-Milli Takımı'nın da ana sponsoru oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ülker firması ile 5 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2007-2016 yılları arasında TFF ile işbirliği yapan firma, 5 yıllık aranın ardından yeniden milli takımlara sponsor oldu. İmza töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, TFF Sponsorluk ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası hazır bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de toplantıya Antalya kampından online olarak bağlandı. İmzalanan 5 yıllık anlaşmayla birlikte Ülker, A Milli Takım'ın sponsoru olurken, A Milli Kadın Takımları ile E-Milli Takımların da ana sponsoru oldu.

Kıragası: "Kadın futbolu her geçen gün büyüyor"

Toplantıda ilk söz alan isim A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası oldu. Anlaşmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Kıragası, "İki eski dost tekrar buluştu. Daha önce Ülker ile hayata geçirdiğimiz futbol köyleri projesinde yer alan kızlarımız, bugün kadınlar milli takımlarında ter döküyor ve ülkemizi temsil ediyor. Eski dostumuzun futbolda ne kadar önemli bir yer aldığını görüyoruz. Bu projenin meyve verdiğini görmek, eminim ki Ülker için de önemli. Kadın futbolu tarafından bakınca bu işbirliği için büyük heyecan duyuyorum. Kadın futbolu ülkemizde daha çok ilgi görüyor. Yakın gelecekte kadın milli takımımız FIFA ve UEFA organizasyonlarında daha üst sıralarda yer alacaktır. A Milli Takımımız gibi kadın milli takımımız da başarılara imza atacaktır. Bu işbirliği futbol için hayırlı olsun" diye konuştu.

Güneş: "Ülker'in projesinden gelen 2 isim, şu anda milli takımda"

Antalya kampından toplantıya online olarak bağlanan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, işbirliğinin hayırlı olmasını dileyerek, "Uzaktan da olsa katılım sağladık. Dünya globalleşti. Bu pandemi döneminde online sistemle yeni bir dünyaya girmiş olduk. Ne olursa olsun insan önemlidir. Ülker'in de sloganları arasında vardır. Ülker her zaman her yerde vardı. Milli Takım da bizim gözbebeğimiz. A Milli Takımımız piramidin tepesinde ama taban önemli. Bütün kıtalarda yer alan Ülker'in bisküvi ile başlayan yolculuğunu dünyaya sunalım. Güzel bir projeniz var ve köylere futbolu getirdiniz. Bu anlayışla A Milli Takım'da olan 2 oyuncumuz var. Ozan Tufan ve Enes Ünal, bu projeyle ortaya çıkan isimler. Galatasaray'daki Oğulcan Çağlayan da bu projeden gelen isimlerden. Bu birlikteliği gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Fair-Play çerçevesinde 'Bizim çocuklar' diyerek futbolcuları evlere soktuk. Ülker zaten her eve girdi. ColaTurka'nın topları vardı daha önceden. Bizim zamanımızda top yoktu, limon kabuğuyla oynardık. Bu toplardan çocuklara gönderebiliriz, milli takım futbolcularına da imzalatırız. Güzel projeler üretelim isterim. Sadece spor ve firma alanında değil, her alanda büyüyen bir Türkiye olsun isteriz" ifadelerini kullandı.

Buyurgan: "En önemli değerlerimiz bir arada"

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Ülker'in spor dünyasında bilinen bir marka olduğunun altını çizerek "Şenol hocamız harika şekilde özetledi. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Konu, Milli Takım olunca büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz. A Milli Takımımız, ülkemizin birlik ve beraberlik duygusunu canlı tutan, bizleri bir araya getiren en önemli değerlerden birisi. Milli Takımımız gibi Ülker markamız da, 77 yıldan bu yana bütün değerlerinde Türk halkını mutlu etmek için çabalıyor ve ülke ekonomisine değer katmaya çalışıyor. Elden ele geçebilecek en önemli şey mutluluk. Biz de buna göre üretimimizi yapıyoruz. Bu ülkenin ortak değeri olan A Milli Takımımızla bir arada olacak. Erkek Milli Takımlar, Kadın Milli Takımlar ve son yıllarda hızla büyüyen E-Milli Takımımızın sponsorları olacağız. 5 yıl boyunca milli takımlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şenol hocamıza ve bütün futbolcularımıza başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kalkavan: "Sponsorluk gelirleri yüzde 45 arttı"

Sponsorluk anlaşmasında konuşan TFF Sponsorluk ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan, TFF'nin sponsorluk konusunda önemli adımlar attığını ifade etti. 2 yıldır önemli bir stratejiyle yola devam ettiklerini söyleyen Kalkavan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren pazarlama stratejimizi sektörünün en iyi markalarıyla işbirliği yapmak üzerine kurduk. 2 tarafın da kazanacağı bir şekilde ilerliyoruz. 1 yıldan uzun bir süredir, kimsenin tahmin edemediği zorlu bir dönem yaşıyoruz. EURO 2020 başlamadan hemen öncesinde böyle önemli bir anlaşmayı imzaladığımız için mutluyuz. Milli takımımızın son dönemde yaşattığı başarılar da yüzümüzü güldürüyor. Ülker ve milli takımın bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz. 5 yıllık bir anlaşma olacak ve böyle bir dönemde bu kadar uzun bir anlaşma, karşılıklı güveni ortaya koyuyor. Şenol hocamızın oluşturduğu genç ve dinamik takım, bütün herkesi olumlu anlamda etkiledi. Taraflı tarafsız herkes bu takımı bağrına bastı. Futbol sevdalısı çocuklarımız, kendilerine milli takımdaki oyuncuları örnek almakta. Takımımızın başarısı ve hocamızın sponsorlara verdiği destek, bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Pandemi başladığından bu yana Ülker anlaşmasıyla birlikte 11 yeni markayla ortaklık anlaşması imzaladık. 2 ortağımızla da anlaşmamızı yeniledik. Sponsorluk yapımızı geliştirdik. Özel fayda paketlerimiz oluştu. UEFA'ya bağlı federasyonlar arasında, Erkek A Milli Takımı'nın sponsorluk paketlerine 7 yeni marka ekleyen tek federasyonuz. Sponsorluk ve reklam gelirimizi bir önceki yıla göre yüzde 45 artırdık. Dünyanın önde gelen ölçümleme firmalarından birisiyle anlaşma yaptık" dedi.

Ali Ülker: "Bu anlaşmanın ömür boyu sürmesini temenni ediyorum"

Yıldız Holding Yönetim Kurlu Başkanı Ali Ülker, yapılan işbirliğinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Ülker 77 yıllık bir marka. Böyle bir markanın temel bir misyonu var; 'Ürünleri ve servisleriyle insanları mutlu etmek.' Bizim de mutlu olduğumuz günler var. Hocalarımızın ve başkanın bize sıcak mesajlarıyla biz bugün çok mutluyuz. Ülker markası olarak bu işbirliği bizi çok mutlu etti. Şenol hocanın kafasında binlerce proje var. Eminim biz Necla hocayla da güzel projeler yapacağız. Milli takımlarımız son dönemde iyi bir çıkış yakaladı. Ay-yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyorlar. İnşallah bu sene bizim senemiz olacak. Biz yıllardır sporun içindeyiz. Yıllardır destek verdik spora. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir beslenmeden, aktif bir hayat düzeninden geçiyor. Sporla ilgilenmek çok önemli burada. Bir de E-Milli Takımımız var. Ekran başında da heyecan yaşamak güzel. Ama biz Ülker Ailesi, Yıldız Holding ve Sabri Ülker Vakfı olarak, 'aktif olun ve açık havada spor yapın' diyoruz. Mete Bey 5 yıllık bir anlaşma olduğunu ifade etti ama ben ömür boyu sürecek güzel bir anlaşma olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Nihat Özdemir: "Sadece sponsorluk değil, bir işbirliği yaptık"

Toplantıda son olarak sözü TFF Başkanı Nihat Özdemir aldı. Geçmişte 9 yıllık bir işbirliği olduğunu hatırlatan Özdemir, "9 yıl süren harika işbirliğine verdiğimiz molayı bugün sona erdiriyoruz ve hep beraber yeni bir döneme başlıyoruz. Bugün atacağımız imzayla, Erkek milli takımların resmi, kadın milli takımlar ve E-Milli Takım'ın ana sponsoru olunacak. Ülker'i spora dönüş kararından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu olarak kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacaklardır. Toplumu mutlu etmeyi hedefleyen Ülker ile, başarılarıyla ülkemizi sevindirmeyi kendine ilke edinen A Milli Takımımızla yeni hedeflere gideceğiz. Ülker sadece sponsorluk yapmıyor, sosyal projelerle de önemli sorumlulukları üstleniyor. Bu kapsamda federasyonumuz, Ülker ile geçmişte çocukları spor yapmaya teşvik etmek için harekete geçmiştir. Futbol köyleri, bunun en güzel örneği. 2007-2016 arasında geniş katılımı ile düzenlediğimiz futbol köyleri, gençlere hayallerini ulaştırmıştır. 265 bin çocuğa ulaşıldı. 200'e yakın genç ismi profesyonel takımlara ve milli takımlara kazandıran proje, hafızalarımızda güzel izler bıraktı. Ülker'in spora verdiği önem, Türk futbolunda çıtayı yükseltti. Göreve geldiğimizden bu yana Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Alkın Kalkavan ve ekibi çok önemli işlere imza attı. A Milli Takımımızın sponsorluk gelirleri yüzde 50'ye yakın oranda arttı. Kalkavan ve ekibini kutluyorum, kendilerine TFF olarak teşekkür ediyorum. Bu sponsorlukların kapısını aralayanın, sahadaki başarı olduğunu da unutmayalım. Şenol Güneş hocamız ve A Milli Takımımızın hakkını da teslim edelim. EURO 2020 Finalleri ve 2022 Dünya Kupası'nda da hayallerimizi gerçekleştireceklerdir. Necla Güngör Kıragası hocamızla yeni bir yapılanmaya giden A Milli Kadın Takımımız da bizleri umutlandırıyor. E Milli Takımımız, Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına adını yazdırdı ve onları da tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah elde edilecek yeni zaferlerle, Ülker'in 'Mutlu et, mutlu ol' sloganına destek oluruz. Bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. Toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'e, üzerinde Ülker yazılı 10 numaralı Milli Takım forması hediye etti. Ali Ülker de, Özdemir'e Ülker'in özel hediye kutusunu takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı