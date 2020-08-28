TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı (2)
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TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı (2)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

28.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

Törende ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek milli takım futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Hasan Ali Kaldırım ile kadın milli futbol takımı oyuncuları da hazır bulundu.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, milli takımlara yeni bir sponsor kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşlarından McDonald's, Kadın ve Erkek Milli takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan McDonald's, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak." ifadelerini kullandı.

Son dönemde birçok sponsorluk teklifleri aldıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Daima ilginin odağı olan Milli takımlarımız, Avrupa Şampiyonası'na katılımımızla sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü. Bu tekliflerin ve anlaşmaların kapılarını açan, kazandığımız önemli başarılar oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'mız son dünya şampiyonunun olduğu grupta son maça bırakmadan finalleri garantiledi. Bunu sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız bizleri daima gururlandırıyor. Onların asla pes etmeyen ve mücadele gücü yüksek enerjileri, gençlerimize daima örnek oluyor. Aynı şekilde Kadın Milli Takımı'mız da yeni bir sürece girdi ve onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'ın eylül, ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile grup liderliği için mücadele edeceğini aktaran Nihat Özdemir, "Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Milli Takım'ımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. Bu anlaşmanın milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Alkın Kalkavan da milli takımın ülke futbolunun göz bebeği olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Milli takımın başarısı için hummalı çalışma içindeyiz. Sektörlerinin lider firmaları ile iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. McDonalds, kendi alanının en çok bilinen, en büyük markalarından biri. Resmi lezzet sponsoru olarak aynı yolda yürüyeceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Yapacağımız çalışmalar için ayır bir heyecan duymaktayız. Hayırlı olsun."

Oğuz Uçanlar: "Sessiz bir sponsor olmayacağız"

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, milli takımlara sponsor oldukları için gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Milli takımların Türk toplumunu birleştiren en önemli güç olduğunun altını çizen Uçanlar, "Çok büyük bir gururla ve onurla buraya geldik. Bizlere böyle fırsat tanındığı için gurur duyuyoruz. İletişimi çok güçlü yapacağız. Sessiz bir sponsor olmayacağız. Bas bas bağıracağız. Çok değerli sporcu arkadaşlarımız var. Kadın milli takımımıza özellikle parantez açmak istiyoruz. McDonald's bünyesinde yüzde 80 kadın yönetici, restoranlarda da yüzde 40 kadın çalışanımız var. Kadınların her alanda başarılı olacağını düşünüyorum. Necla hocadan ricamız, Şenol hocanın takımından daha başarılı bir takım ortaya çıkarması. Kariyerimin en gururlu günlerinden birini yaşıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş: "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, marka değerini büyütmenin önemine değindi.

Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçildiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. McDonalds sponsorluğuna teşekkür ederim. Ekonomik kriz de arkasından geliyor. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi Dünya Kupası öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 dünya kupasında birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum. Birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Necla Güngör Kıragası ise dünya markası McDonalds ile anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Kadın futbolunda önemli bir değişim yaşandığını anlatan Kıragası, "Kadın milli takımlar kadınlar emanet edildi. Yakın gelecekte önemli başarılar elde eden A Milli Takım gibi yüzümüzü güldürecek sonuçlara imza atmak istiyoruz. McDonalds'ın desteğiyle kadın futbolunda başarılı çalışmalar olacağına inanıyorum. Bize büyük katkı sağlayacağına eminim." şeklinde görüş belirtti.

TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı (2)

Kaynak: AA

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