HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

28.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, kadın ve erkek milli takımlarının sponsoru oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı.

Törende ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek milli takım futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Hasan Ali Kaldırım ile kadın milli futbol takımı oyuncuları da hazır bulundu.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, milli takımlara yeni bir sponsor kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşlarından McDonald's, Kadın ve Erkek Milli takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan McDonald's, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak." ifadelerini kullandı.

Son dönemde birçok sponsorluk teklifleri aldıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Daima ilginin odağı olan Milli takımlarımız, Avrupa Şampiyonası'na katılımımızla sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü. Bu tekliflerin ve anlaşmaların kapılarını açan, kazandığımız önemli başarılar oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'mız son dünya şampiyonunun olduğu grupta son maça bırakmadan finalleri garantiledi. Bunu sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız bizleri daima gururlandırıyor. Onların asla pes etmeyen ve mücadele gücü yüksek enerjileri, gençlerimize daima örnek oluyor. Aynı şekilde Kadın Milli Takımı'mız da yeni bir sürece girdi ve onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'ın eylül, ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile grup liderliği için mücadele edeceğini aktaran Nihat Özdemir, "Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Milli Takım'ımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. Bu anlaşmanın milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Alkın Kalkavan da milli takımın ülke futbolunun göz bebeği olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Milli takımın başarısı için hummalı çalışma içindeyiz. Sektörlerinin lider firmaları ile iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. McDonalds, kendi alanının en çok bilinen, en büyük markalarından biri. Resmi lezzet sponsoru olarak aynı yolda yürüyeceğimiz için mutluluk duyuyoruz. Yapacağımız çalışmalar için ayır bir heyecan duymaktayız. Hayırlı olsun."

Oğuz Uçanlar: "Sessiz bir sponsor olmayacağız"

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, milli takımlara sponsor oldukları için gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Milli takımların Türk toplumunu birleştiren en önemli güç olduğunun altını çizen Uçanlar, "Çok büyük bir gururla ve onurla buraya geldik. Bizlere böyle fırsat tanındığı için gurur duyuyoruz. İletişimi çok güçlü yapacağız. Sessiz bir sponsor olmayacağız. Bas bas bağıracağız. Çok değerli sporcu arkadaşlarımız var. Kadın milli takımımıza özellikle parantez açmak istiyoruz. McDonald's bünyesinde yüzde 80 kadın yönetici, restoranlarda da yüzde 40 kadın çalışanımız var. Kadınların her alanda başarılı olacağını düşünüyorum. Necla hocadan ricamız, Şenol hocanın takımından daha başarılı bir takım ortaya çıkarması. Kariyerimin en gururlu günlerinden birini yaşıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş: "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, marka değerini büyütmenin önemine değindi.

Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçildiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Virüsle savaşımız var. Birinci öncelik birbirimizi korumak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. McDonalds sponsorluğuna teşekkür ederim. Ekonomik kriz de arkasından geliyor. McDonalds dünya kupalarının sponsoru olan bir kurum. 2002'de bir projede birlikteydik. Şimdi Dünya Kupası öncesi birlikteyiz. Umarım 2022 dünya kupasında birlikte oluruz. İşimizi heyecanla yapıp marka değerimizi ne kadar büyütürsek çok sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum. Birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Necla Güngör Kıragası ise dünya markası McDonalds ile anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Kadın futbolunda önemli bir değişim yaşandığını anlatan Kıragası, "Kadın milli takımlar kadınlar emanet edildi. Yakın gelecekte önemli başarılar elde eden A Milli Takım gibi yüzümüzü güldürecek sonuçlara imza atmak istiyoruz. McDonalds'ın desteğiyle kadın futbolunda başarılı çalışmalar olacağına inanıyorum. Bize büyük katkı sağlayacağına eminim." şeklinde görüş belirtti.

TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Dünya
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi 3. Sayfa
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor Spor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti 3. Sayfa
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oymatmak istiyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oymatmak istiyoruz
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü
Sinop'ta 70 kilogramlık orkinos, görenleri hayrete düşürdü
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Beren Saat Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: TFF ile McDonald's arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:57:29. #1.14#
title