TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı tamamlandı (2)

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları tarafından federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları tarafından federasyonun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan