TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan