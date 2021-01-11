TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek

11.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:44
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, 13 Ocak Çarşamba günü bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Fikri Sağlar Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Emre Taşdemir
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:02:28. #1.15#
title