TFF ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.