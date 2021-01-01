TFF ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı
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TFF ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı

01.01.2021 01:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:00
TFF ile Fenerbahçe ve Beşiktaş, Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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