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TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliğindeki toplantısı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

21.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:45
TFF ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliğindeki toplantısı sona erdi

(TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliğinden ayrıldı.

Görüşmeyle ilgili İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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