TFF ile Ankara Üniversitesi, indirimli yabancı dil eğitimine yönelik protokol imzaladı

Ankara Üniversitesi TÖMER ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi TÖMER ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında TFF'ye bağlı futbolcular, TÖMER'de 14 farklı dilde verilen eğitimlerden indirimli yararlanabilecek.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Salonu'nda iş birliği protokolüne, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile TFF Başkanı Nihat Özdemir imza attı.

İmzaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun kendileri için tarihi bir protokol olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesine bağlı TÖMER'in, devlet üniversiteleri içerisinde uluslararası akreditasyona sahip tek Türkçe ve yabancı dil öğretim merkezi olduğunu söyleyen Ünüvar, "TÖMER, Futbol Federasyonuna bağlı bütün kulüplerin sporcuları, hakemler, engelli federasyon mensupları ayrıca federasyon mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yüzde 40 indirimle dil öğretiminde bulunacak. Türkiye'de bulunan yabancı sporculara da Türkçe öğretimi yapacak." dedi.

Sporda uluslararası müsabakaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Gerek Türkiye'ye gelen gerekse Türkiye'den yurt dışına giden takımların, sporcuların, hakemlerin dil bilmesi son derece önemli. Bizler de gerek TFF mensupları gerekse bağlı kulüplerdeki sporculara dil öğretimiyle ilgili çok önemli iş birliği protokolü imzaladık. Bununla, Ankara Üniversitesi olarak Türk sporuna hizmet ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Herkes için lisan çok önemlidir"

TFF Başkanı Özdemir de Ankara Üniversitesinin, Türkiye'nin en eski kuruluşlarından olduğunu, TÖMER'le dil öğretimine veya öğrenilen dilin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı marka haline geldiğini dile getirdi.

TFF'nin dil öğrenimine çok önem verdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Herkes için lisan çok önemlidir. Sayın hocamla uzun uzadıya konuştuk ve önemli çalışmalar yaptık, geniş kapsamlı bir protokol imzaladık. Esasında eğitimde pazarlık yapılmaz, eğitimin değeri ölçülmez, eğitimin fiyatı yoktur. Ama sağ olsunlar kendileri bize çok büyük bir iyilik yaptılar ve yüzde 40 indirim yaparak geniş kapsamda yöneticilerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi, engelli sporcularımızı da bu işin içine koyduk. Yalnız İngilizce öğrenmeleri veya Almanca öğrenmeleri değil, öyle insanlar geliyor ki Türkçe öğrenmek istiyorlar, orada da çok faydaları olacak. Bir lisanı biliyorlarsa, o lisanın gelişimini de aynı bu şekilde protokol kapsamında yapacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan