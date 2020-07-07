TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği değerlendirme toplantısı yaptı Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği arasında Riva'da gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA