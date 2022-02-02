TFF hukuk kurulları, haziran ayındaki genel kurulda delegeler tarafından seçilecek

Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu

- Statü değişikliğini hazırlayan Av. Dr. Rezan Epözdemir hem işleyişi anlattı hem eleştirilerde bulundu

"Seçici heyetin içinde bir tane hukukçu var, bu kabul edilemez"

İSTANBUL, - Kulüplerin isteği ve oylaması ile kabul gören "Hukuk kurullarının seçimini biz yapalım" görüşü, konuyu statü değişikliğine kadar götürürken, ilk seçim haziran ayındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genel kurulunda gerçekleşecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tahkim Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) üyeleri artık TFF tarafından atanmayacak ve delegelerin seçimi ile göreve gelecek. İlk kez yürürlüğe giren bu talimatlar uyarınca aday kişiler mart ayının sonuna kadar başvurularını yapacak. Bu konuda komisyon kurulurken; TFF Statüsü ve Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı uyarınca Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Statü değişikliğini hazırlayan Av. Dr. Rezan Epözdemir, seçilen komisyonda sadece bir tane hukukçu olduğuna dikkat çekti. Epözdemir, hem yeni statü değişikliğinin detaylarını hem de seçilen komisyon üyeleriyle ilgili eleştirilerini şöyle anlattı: "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin futbol hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu ihlal kararı sonrasında TFF bir karar aldı. Statü değişikliğinin sebebi buydu. TFF başkanı ve yöneticilerle de toplantı yaptık ve onları ikna ettik. Bu önergeleri geri çekmelerini ve bu yeni statü değişikliğinin hazırlanması konusunda mutabık kaldık ve bu değişikliği benim hazırlamamı rica ettiler, ben de bunu hazırladım. Kurulların meşruiyetini genel kuruldan alması için delgeler tarafından seçilmesini istemiştik. Bütün futbol paydaşlarından oluşturulan 13 kişilik bir kurul olsun dedik. Bunları 39'ar kişi seçsin ve bunlar genel kurula gitsin. En çok oy alan da seçilsin demiştik, bu konuda TFF'yi ikna ettik. Bu statü değişikliği önümüzdeki sezon devreye girecekti, 3 ay içerisinde talimat yayınlanacaktı. İsimlerin aday olabilmeleri için, belli kriterler aranıyordu. PFDK, Tahkim Kurulu ve UÇK için 39'ar isim seçiliyor. 13 kişilik komisyondaki tek hukukçu Mehmet Baykan zannediyorum. Başka hukukçu yok. Bu seçici heyetin içinde bir tane hukukçu var, bu kabul edilemez bir şey. Bunun değişmesi gerekiyor. İçinde tek bir hukukçu olan bir komisyon, hukuk kurullarını ne kadar doğru atayabilir? Artık bu kurullar İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne uygun olarak tarafsız hale gelmeli. Statü değişikliğini o gece sabaha kadar hazırlarken, komisyonun hukukçulardan oluşması gerektiğini arzulamıştık. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarının, spor kulüpleri başkanlarının, TFF başkanının bu komisyonda yer almasının oluşturduğu görüntü, çok adil bir görüntü değil. Bu karar çok yanlış ve isabetsiz olmuş. Bir ay içerisinde bu komisyon ilk toplantısı yapacak. Kuvvetle ihtimal komisyon başkanı TFF başkanı olacak. Böyle bir yapıda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin hiçbir eleştirisi yerine getirilmemiş olacak. Tarafsız ve bağımsız yargılama hakkı ile ilgili hassasiyetler gözetilmemiş olacak."

Demirören Haber Ajansı - Spor