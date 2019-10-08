Tff heyeti, londra'da 2020 uefa şampiyonlar ligi finalinin sunumunu yaptı

08.10.2019 19:52

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: Finalin İstanbul'da olması ülkemiz adına çok önemli

"UEFA ve TFF arasındaki ilişkiler çok yakın temas içinde devam etmektedir"

"Türkiye hem altyapısıyla hem de özellikleriyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek nitelikte"

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop: Misafirlerimizi çok iyi ağırlamak istiyoruz

İnşallah 2005'den daha güzel bir finale şahitlik ederiz. Hedefimiz Türk futbolu olarak daha iyi yerlere gelmek" dedi.

Tuncay Şanlı: Umarım yine tarihi bir finale tanıklık ederiz

Aynur TATTERSALL - LONDRA/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, İstanbul'da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin Başkenti Londra'da UEFA yetkililerine sunum yaptı.

UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, dünya sporunun önderlerini bir araya getiren 'Uluslararası 2019 Londra Liderler Haftası' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte; İstanbul'da düzenlenecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili tanıtım sunumu yapan TFF heyeti, katılımcılara ayrıca Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmalar ve İstanbul'un ev sahipliği hazırlıkları hakkında bilgiler aktardı.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, sunum sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

SERVET YARDIMCI: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN İSTANBUL'DA OYNANACAK OLMASI ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2005'ten sonra tekrar Türkiye'de oynanacak olmasının ülke adına büyük önem taşıdığını ifade eden Servet Yardımcı, "Şampiyonlar Ligi finalinin önümüzdeki mayıs ayında İstanbul'da oynanacak olması bizler için çok önemli. Bu finalin startını burada başlattık. Çok önemli kişilerin katıldığı bir konferans. Ülkemizin bu turnuvalardaki becerisini ve başarısını anlatmaya geldik. İstanbul'da yapılan 2005 finalini anlattık ve heyecanlandık. Önümüzdeki sene finalinin de unutulmayan bir final olmasını diledik. Bunun için buradayız. Şampiyonlar Ligi finali dünyada izlenebilen en önemli futbol finali müsabakasıdır. 200 milyon insanın canlı olarak izlediği bir finaldir. Tabi bu işin maddi tarafını daha bilmiyoruz ama 500 milyon Euro ya da Dolar civarında konuşuluyor. Dolayısıyla bu çok önemli finalin İstanbul'da oynanması bizler için önem sarf ediyor. 2019 Süper Kupa finali ve önümüzdeki Şampiyonlar Ligi finali ile İstanbul şehrimiz 9 ay içinde 2 final organize edecek. Bu hem UEFA hem de TFF tarihinde ilk defa gerçekleşen bir olay. TFF olarak bizim misyonumuz; ülkemizi yurtdışında tanıtmak, bu önemli etkinlikleri ve onların tecrübesini ülkemize getirmek. Burada bahsettiğimiz projeler de onlardan bir tanesi. 200 bin Türk çocuğumuza okullarda ulaşacağız. Bunun başlangıç tarihini henüz saptamadık ama en kısa zamanda açıklayacağız. UEFA ve TFF arasındaki ilişkiler çok yakın temas içinde devam etmektedir. Ülkemiz turistik açıdan çok önemli bir ülke. Biz de TFF olarak ülkemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEK NİTELİKTE"

Türkiye'nin Avrupa ve Dünya Kupası da düzenleyebilecek kapasitede olduğunu belirten Yardımcı, "Şu anda biz Şampiyonlar Ligi finaline yoğunlaşmış durumdayız ama Türkiye hem altyapısıyla hem de özellikleriyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek nitelikte. İnşallah önümüzdeki günlerde onları da görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

HAMİT ALTINTOP: MİSAFİRLERİMİZİ ÇOK İYİ AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

Şampiyonlar Ligi finaline 8 aya yakın bir süre olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini ve gelecek olan takımları çok iyi ağırlamak istediklerini söyleyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ise, "İlk önce burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olacak olması büyük bir olay. Bunun sorumluluğu da çok büyük. Daha 8-9 ay var ama biz şimdiden çalışmaya başladık. Çünkü misafirlerimizi çok iyi ağırlamak istiyoruz. Ülkemizin özelliklerini iyi bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bu yönden son yıllarda belki yıprandık ama bu özelliklerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Üstüne bile koyduk diyebiliriz, yeni havalimanımız ve ulaşım alanlarımız var. Bunları ön plana çıkarmak ve finalin hakkını vermek istiyoruz. Vereceğimizi de inanıyoruz, burada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah 2005'den daha güzel bir finale şahitlik ederiz. Hedefimiz Türk futbolu olarak daha iyi yerlere gelmek" dedi.

TUNCAY ŞANLI: UMARIM YİNE TARİHİ BİR FİNALE TANIKLIK EDERİZ

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da mayıs ayında oynanacak finalde 2005'teki gibi tarihi bir maça şahitlik etmek istediklerini vurgulayarak, "2020 Şampiyonlar Ligi finali tekrar İstanbul'da olacak. 2005'teki finalde ben de stattaydım, çok güzel bir organizasyon ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Federasyonumuz yine bu organizasyonu aldı ve tekrardan hazırlıklara başladı. Ben 4-4,5 yıl burada oynadım o yüzden buraya gelmek de benim için ayrı bir keyif oldu. Ülkemizi tanıtmak ve nasıl bir hazırlık içerisinde olduğumuzu göstermek açısından güzel bir lansmandı. Zaten ülkemiz, hem futbol hem de hazırlıklar anlamında çok iyi biliniyor. Önümüzdeki finale de çok büyük hazırlıklar olacak. Umarım çok keyifli ve yine tarihi bir finale tanıklık ederiz" açıklamasında bulundu.

7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte; FIFA ve UEFA yöneticileri ile üye ülkeler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarından 3 bine yakın temsilci yer alırken, sporun geleceğini etkileyecek futbol endüstrisindeki son yenilikler, teknolojik değişimler, gelirler konusunda artan rekabet koşulları başta olmak üzere birçok konuda oturumlar yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Servet Yardımcı, Hamit Altıntop ve Tuncay Şanlı'nın DHA'YA ÖZEL açıklamaları

TFF heyetinin 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi sunumu

TFF heyetinin katılımcılara hazırlıklarla ilgili bilgi aktarmaları

Genel detaylar

Kaynak: DHA