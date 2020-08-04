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TFF, hayatını kaybeden eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı

Eski hakemlerden Ahen Tüzün'ün hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF, hayatını kaybeden eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı
04.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:21

Eski hakemlerden Ahen Tüzün'ün hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk hakemliğine uzun yıllar hizmetlerde bulunan, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti. Merhum Ahen Tüzün'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Ahen Tüzün'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ankara İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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