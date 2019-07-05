TFF, Hasan Doğan'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vefatının 11'inci yılında Hasan Doğan'ı andı.

Federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan Doğan'ın ismi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da merhum başkanımız Hasan Doğan anısına oynanmıştı."

Kaynak: DHA

- İstanbul