TFF hakemlerinden Başkan Soykan'a anlamlı hediye

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a imzalı milli takım forması hediye edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a imzalı milli takım forması hediye edildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ve TFF klasman hakemi Levent Gümüşdere ile bir araya geldi. Lig hakemi Karaoğlan ve klasman hakemi Gümüşdere, Soykan'ın ismi bulunan ve A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı formayı Başkan Soykan'a hediye etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı