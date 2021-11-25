TFF: Galatasaray'ı tebrik ederiz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."- İstanbul
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri