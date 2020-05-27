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TFF, 'Futbola Dönüş Protokolünü' güncelledi

Geçtiğimiz hafta TFF tarafından yayımlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" güncellendi.

TFF, 'Futbola Dönüş Protokolünü' güncelledi
27.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:44

Geçtiğimiz hafta TFF tarafından yayımlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" güncellendi. Kulüplere, pozitif test senaryosunda ne yapılması konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Mayıs tarihinde yayınladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü", geçtiğimiz hafta kulüp doktorları ile yapılan toplantının ardından bugün güncelleyerek yeniden resmi sitesinden yayıma verdi. Protokolde, pozitif vaka ve testler hakkında şu açıklamalar yapıldı:

"Pozitif test senaryosunun yönetimini Takım Doktoru, Tesis Müdürü ve İdari Direktör birlikte yapacaktır. Takım Doktoru tüm oyuncu ve çalışanlar ile ailelerinde şüpheli vaka olasılığını göz ardı etmemeli, diğer departmanlar ve İdari Menajer Yardımcısı/ Tercüman ile sürekli iletişimde kalarak rutin takipler (günlük ateş ölçümü, semptom sorgulama) yapmalıdır. Kulüp dahilinde şüpheli vaka tespitinde vakit kaybetmeden İdari Direktör ile iletişime geçip test organizasyonunu planlamalıdır. Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınmalıdır. Test için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenmelidir. Bekleme sürecinde vaka odada yalnız olmalıdır. Test sonucu pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için ilgili kurumlarla iletişime geçerek yönlendirme yapmalıdır. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Test sırasında uyulacak kurallar Tarama Testi bölümünde açıklanmıştır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır."

"Testler negatif olsa bile gün içindeki idman iptal edilmeli"

"Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır. Şüpheli vaka tesis dışındayken saptandı ise test ekipleri vakanın evine yönlendirilmelidir. Sonuç pozitif çıkarsa oyuncu ve çalışanlar için yukarıda belirtilen tüm süreç aynı şekilde devam etmelidir. Şüpheli vakanın test sonucu negatif çıksa bile vaka 5 gün ev izolasyonuna yollanır, semptom takibi yapılır ve 5 gün sonra evinde organize edilecek şekilde yeni bir teste daha tabi tutulur. 5 gün sonraki testi de negatif çıkan şüpheli vaka, semptomsuz ise tekrar tesis içinde çalışmaya veya antrenman yapmaya başlayabilir. Vaka ilk test negatif çıkmasına rağmen çok belirgin semptomlar gösteriyor ise İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçip ek tetkikler (CT, kan testleri vb) istenmeli ve görüş alınmalıdır."

"Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı'ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir. Vakanın geri katılımının değerlendirilebilmesi için en az 3 kontrol testinin negatif çıkması önerilir. Geri katılım için semptomsuz olan ve en az 3 kontrol testi negatif çıkan vakadan opsiyonel olarak elektif şartlarda immünizasyon (antikor testi), Eforlu EKG, Akciğer Tomografisi ve tam kan tetkiki de istenebilir. Bu karar Takım Doktoru'nun inisiyatifinde olacaktır. Tüm bulgular ve sonuçlar olumlu, minimum izolasyon süresi de dolmuş ise (5'er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün) vakanın geri katılımına izin verilebilir."

Rakipte pozitif çıkarsa 48 saat içinde tarama yapılacak

"Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda yapılacak olup, test günü organizasyonu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senaryoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır. İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve Federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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